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Взрыв газопровода в Австрии: Италия объявила режим ЧП

Сюжет:
Взрыв на газовом хабе в Австрии (22)
17:3712.12.2017
(обновлено: 18:19 12.12.2017)
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© AP Photo / Ronald ZakПожарные около газового хаба в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017Пожарные около газового хаба в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017
© AP Photo / Ronald Zak

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Италии объявили чрезвычайное положение из-за взрыва на одной из крупнейших газовых станций в Австрии, в результате которого погиб один и пострадал 21 человек.

"Министерство объявило чрезвычайное положение на основании европейского регламента и национального плана по чрезвычайному положению", — говорится в распространенном сообщении Минэкономразвития Италии. В ведомстве заявили, что поставки итальянским потребителям будут обеспечены за счет большего выделения газа из национальных подземных хранилищ.

Взрыв в Баумгартене

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
В Италии рассказали, когда возобновят поставки российского газа
Инцидент произошел во вторник утром в коммуне Баумгартен. Станция принадлежит австрийской компании OMV. Газовый хаб находится на границе со Словакией. Это международная площадка торговли "голубым топливом", хаб входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.

"Сейчас мы должны выяснить, какие части сооружения затронуты", — заявил представитель OMV.

Как сообщил ORF представитель пожарной службы, взрыв произошел на пролегающем под землей отрезке газопровода. Огонь охватил шесть прилегающих зданий. На месте работают 14 пожарных бригад.

В полиции Нижней Австрии рассказали, что взрыв может быть связан с технической неисправностью. Правоохранители начали расследование инцидента. По их словам, ситуация после происшествия находится под контролем, медики пострадавшим оказывают помощь.

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / APA/Hans Punz
Пожар на газовом хабе в Австрии полностью потушили

Представитель Красного креста федеральной земли Нижняя Австрия Андреас Ценкер сообщил, что при взрыве погиб один человек, еще 18 получили травмы.

На вопрос о том, что послужило причиной взрыва, собеседник агентства ответил, что это "абсолютно не ясно".

Как рассказали в посольстве РФ в Австрии, россияне, работающие на хабе, не пострадали. Позднее в Gas Connect Austria уточнили, что иностранных граждан среди погибших и раненых нет.

Поставки газа прерваны

Как сообщил австрийский газовый регулятор E-Control, поставки газа в Италию, Словению, Венгрию прерваны после взрыва на хабе.

Полицейские на месте взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017
© AP Photo / Ronald Zak
При взрыве в Австрии россияне не пострадали, заявили в посольстве

"Мы работаем над скорейшим снятием ограничений. Когда ограничения могут быть сняты, в настоящее время не ясно", — говорится в заявлении.

Кроме того, в "Газпром экспорте" рассказали, что сейчас работают над перераспределением потоков газа.

""Газпром экспорт" <…> делает всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Киеве заявили, что взрыв не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей. По словам главы госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, если поставки газа на Украину из Евросоюза прекратятся, то компания увеличит отбор из подземных хранилищ.

Стенд с логотипом компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром экспорт" перераспределяет потоки с австрийского Баумгартена

"В этом году мы закачали в украинские газохранилища очень значительные объемы газа, на 15% больше, чем в прошлом году. То есть, даже при условии временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления, мы имеем возможность увеличить отбор газа из ПХГ для украинских потребителей", — отметил он. 

Из-за происшествия Словакия приостановила поставки газа в Австрию, однако словацкие потребители получают "голубое топливо" без перебоев.

"На поставки топлива для предприятий и семей в Словакии инцидент никакого влияния не оказал, они продолжаются в полном объеме", — отметил представитель словацкого газотранспортного оператора Eustream Павол Кубик.

Пожарные на месте взрыва газа в Баумгартене, Австрия
© REUTERS / RKNO/Motz
Взрыв на хабе в Австрии не повлияет на Украину, заверили в "Нафтогазе"

Позднее оператор газотранспортной системы рассказал, то поставки газа в Австрию возобновятся в ближайшем будущем.
"Транзит через Австрию на юг и юго-восток прерван до дальнейшего уведомления. Операторы ГТС соседних стран были немедленно проинформированы", — говорится в сообщении Gas Connect Austria.

Цены пошли вверх

После аварии стоимость газа в ряде европейских стран резко взлетели. Так, цены на газ с немедленной доставкой в Великобритании, крупнейшем газовом рынке в Европе, увеличились на 35%, продемонстрировав самый высокий уровень с 2013 года. Стоимость газа "на день вперед" в Италии выросла на 97%, до рекордного уровня в 47 евро за мегаватт-час.

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