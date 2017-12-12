Супруга Саакашвили призвала Запад обеспечить корректное поведение Украины

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс призвала международное сообщество обеспечить корректное обращение со своим мужем, который был задержан властями Украины по уголовным обвинениям.

"Мы уже видели волну международной критики, вызванной методами, которыми у него (Саакашвили) отобрали паспорт. Мы бы хотели, чтобы страны Запада и международное сообщество обеспечило корректное поведение правительства Украины в этом деле", — заявила женщина в интервью британской газете Independent.

Ранее в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" Рулофс выразила уверенность, что "украинский суд несправедлив и скорее всего ему уже продиктовано решение украинскими властями".

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.