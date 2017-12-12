Авария в Австрии не оказала прямого влияния на газоснабжение Германии

БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Взрыв на газовом хабе в Австрии не оказал непосредственного влияния на газоснабжение ФРГ, степень воздействия на поставки в ФРГ через европейские сети зависит от масштаба и продолжительности нарушения, заявили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве.

"Взрыв не оказывает прямого влияния на поставки газа в Германию. Степень, в которой это влияет на обеспечение газом в Германии через европейскую газовую систему, зависит, в частности, от масштаба и продолжительности нарушения", — заявили в ведомстве.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

В настоящее время пожар на газовом хабе Баумгартен полностью потушен, сообщил оператор газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.