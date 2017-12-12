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"Я пойду на риск": Пучдемон о возможном возвращении в Испанию

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (462)
17:0012.12.2017
01760
© Фото предоставлено правительством КаталонииГлава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фотоГлава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© Фото предоставлено правительством Каталонии

МАДРИД, 12 дек – РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что вернется в Испанию в случае победы партий, поддерживающих независимость, на выборах в региональный парламент, которые пройдут 21 декабря.

Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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"Я пойду на риск, что меня задержат, чтобы быть утвержденным на посту (председателя правительства по итогам выборов в парламент Каталонии в случае победы – ред.)", — заявил Пучдемон журналистам по видеосвязи из Брюсселя, его слова приводит издание El Mundo. Трансляцию пресс-конференции организовала в Барселоне общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", штаб-квартира которой находится в каталонской столице.

Пучдемон признал, что его утверждение на должность главы женералитета будет невозможным "ни из тюрьмы, ни из Брюсселя". Однако, по его словам, "если надо пойти на риск, мы должны пойти", цитирует его слова агентство Efe.

Впрочем, Пучдемон выдвинул предположение, что несмотря на существующий ордер на его арест в Испании, при возвращении его не задержат, поскольку "голоса весят больше наручников". Он также добавил, что хотел бы вернуться в Каталонию до выборов, которые назначены на 21 декабря, "в первую очередь, чтобы воспользоваться правом голоса", но оговорился, что "это зависит не от него".

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Участники митинга в защиту независимости Каталонии в Барселоне. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Бывший глава регионального правительства также потребовал от испанских властей немедленно приостановить действие на территории Каталонии прямого правления Мадрида в случае, если партии, поддерживающие независимость, победят на выборах, а также закрыть судебные дела в отношении каталонских политиков, которые могут быть утверждены на руководящие должности женералитета по итогам голосования.

По словам Пучдемона, голосов избирателей, которые поддержат партии, выступающие за независимость, должно хватить, чтобы "заставить испанское правительство уважать их волю".

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Maeterlinck
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По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В отношении двадцати каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. Четверо из них находятся под арестом. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, выдан национальный ордер на арест.

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