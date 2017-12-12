Задержанному за организацию взрыва в Нью-Йорке вынесли обвинение

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Подозреваемому в организации взрыва в Нью-Йорке предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, поддержке терроризма и создании террористической угрозы, сообщает полиция города.

"Акайед Улла, задержанный по подозрению в организации взрыва в центре Нью-Йорка 11 декабря, обвиняется в преступном хранении оружия, поддержке терроризма и создании террористических угроз", — говорится в Twitter полиции Нью-Йорка.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.