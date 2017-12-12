На Финляндию обрушился сильный снегопад

ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Снегопад обрушился на юг, юго-восток и центральную часть Финляндии, десятки населённых пунктов остались без электричества, центральный аэропорт страны Вантаа закрыл две из трёх ВПП, на дорогах наблюдаются пробки и многочисленные ДТП, сообщают власти во вторник.

"Прекращена подача электричества в Хирвенсало, Сатава, Какскерта и Руиссало из-за дерева, упавшего на провода. Экстренные бригады занимаются восстановлением снабжения. В общей сложности снегопад затронул электроснабжение более 20 населённых пунктов", — говорится в аккаунте в Facebook энергетической компании Turku Energia.

Публикация от Mariette Öhman Photography 🌸 (@marietteohmanphotography__) Дек 12 2017 в 5:41 PST

Согласно сообщению железнодорожной компании VR, прекращено движение поездов из Хельсинки в Турку, также из-за падения деревьев на линии электропередачи. Железнодорожное сообщение заменено автобусным, уточняют в компании.

В аэропорту Вантаа закрыты две ВПП из трёх, заявила компания, управляющая аэропортами страны, Finavia. Однако решение о вылете или задержке рейса принимает авиакомпания, подчёркивают в Finavia. По данным онлайн табло аэропорта, на прилёт задержано не более десяти рейсов, среднее время задержки не превышает одного часа, на вылет — не более пяти рейсов, среднее время задержки также не более часа.

Публикация от Ronja and Pipsa The Staffies (@ronja_and_pipsa_the_staffies) Дек 12 2017 в 5:38 PST

В Национальной полиции сообщают о возникновении мелких ДТП на дорогах из-за неосторожного вождения и неверного расчета скорости, а также предупреждают о пробках на основных магистралях.

По данным Финского метеорологического института, во второй половине дня снегопад усилится, может выпасть ещё до 20 сантиметров снега. Ожидается, что снегопад, начавшийся около полуночи, завершится поздним вечером.