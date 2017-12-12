Пожар на газовом хабе в Австрии полностью потушили

Взрыв на газовом хабе в Австрии (19)

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пожар на газовом хабе Баумгартен в Австрии полностью потушен, говорится в сообщении компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

"Пожар полностью потушен", — говорится в сообщении.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

Министерство экономического развития Италии объявило во вторник чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок российского газа из Австрии.