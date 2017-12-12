БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз намерен продлить экономические санкции против РФ, истекающие в конце января 2018 года, по итогам доклада лидеров ФРГ и Франции о ситуации в Донбассе, заявил во вторник журналистам высокопоставленный источник в ЕС.
Экономические меры Евросоюза против России действуют до конца января 2018 года. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.