Генпрокуратура Украины вызвала Саакашвили на допрос 18 декабря

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины 18 декабря вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о содействии участникам преступных организаций, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Саакашвили Михаил Николозович… вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 (10.30 мск) в генеральную прокуратуру Украины… для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.