В Италии объявили режим ЧП из-за взрыва на газовом хабе в Австрии

Взрыв на газовом хабе в Австрии (19)

Пожарные около газового хаба в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017

Пожарные около газового хаба в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017

РИМ, 12 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Министерство экономического развития Италии объявило во вторник чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок российского газа из Австрии из-за взрыва на газораспределительной станции в Баумгартене.

Во вторник утром на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Министерство объявило чрезвычайное положение на основании европейского регламента и национального плана по чрезвычайному положению", — говорится в распространенном сообщении Минэкономразвития Италии.

"Поставки газа итальянским потребителям будут обеспечены, поскольку недостающий импорт будет покрываться за счет большего выделения газа из национальных подземных хранилищ", — указывается в документе.

Минэкономразвития сообщило, что ведет постоянный мониторинг ситуации, находясь в контакте с заинтересованными операторами, чтобы определить время, необходимое для возобновления поставок газа.

Ранее представитель итальянской газовой компании Snam сообщил РИА Новости, что поставки российского газа из Австрии, возможно, будут возобновлены уже во вторник.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.