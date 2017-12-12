Порошенко сравнил украинских "киборгов" со спартанцами

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецка осенью 2014-го — зимой 2015 года, со спартанцами. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на его сайте по случаю Дня сухопутных войск украинских ВС.

"Навеки войдет в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Черной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов", — заявил Порошенко.

По его словам, служащие сухопутных войск "ежедневно доказывают, что нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

В Киеве "киборгами" называют участников длившихся 242 дня боев за аэропорт Донецка. Все здания на его территории были разрушены в ходе столкновений.

Этим событиям на Украине посвятили фильм "Киборги", картина вышла в начале 2017 года.