В Британии предложили сделать посмертное донорство органов "по умолчанию"

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти предлагают радикально изменить систему посмертного донорства органов, сделав разрешение на пересадку органов вариантом "по умолчанию".
"Я знаю, что большинство людей, и я в том числе, готовы стать донорами, но при этом регистрируются в базе данных только треть из них", — сказал журналистам во вторник министр здравоохранения Джереми Хант.
Правительство во вторник открыло на сайте Минздрава страницу, на которой все желающие могут проголосовать за или против предлагаемых изменений. Консультационный период завершится 6 марта 2018 года.