В Британии предложили сделать посмертное донорство органов "по умолчанию"

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти предлагают радикально изменить систему посмертного донорства органов, сделав разрешение на пересадку органов вариантом "по умолчанию".

В настоящее время британцам, желающим после смерти стать донорами органов, необходимо зарегистрироваться в соответствующей базе данных. Теперь же власти предлагают регистрироваться тем, кто не желает стать донором.

"Я знаю, что большинство людей, и я в том числе, готовы стать донорами, но при этом регистрируются в базе данных только треть из них", — сказал журналистам во вторник министр здравоохранения Джереми Хант.

В настоящее время порядка 6,5 тысячи человек в Соединенном Королевстве ждут органы для трансплантации. Ежегодно 450 человек, стоящих в очереди на получение донорских органов, умирают, не дождавшись их.

Правительство во вторник открыло на сайте Минздрава страницу, на которой все желающие могут проголосовать за или против предлагаемых изменений. Консультационный период завершится 6 марта 2018 года.