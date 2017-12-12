Присутствие НАТО на Ближнем Востоке не принесло пользы, заявили в Тегеране

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 дек — РИА Новости. Присутствие НАТО на Ближнем Востоке не принесло никакой пользы, заявил журналистам посол Ирана в РФ Мехди Санаи.
По его словам, на Ближнем Востоке НАТО не принесло никакой пользы.
"На Ближнем Востоке НАТО не приносило никакой пользы там, куда они вступали. Несколько дней назад обсуждался вопрос борьбы с наркотиками, в целях этой борьбы НАТО вступило в Афганистан, за последние 15 лет там производство наркотиков увеличилось с 200 тонн до 9 тысяч тонн", — отметил посол.
Во вторник во Владикавказе проходит международная практическая конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества".