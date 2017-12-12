Присутствие НАТО на Ближнем Востоке не принесло пользы, заявили в Тегеране

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 дек — РИА Новости. Присутствие НАТО на Ближнем Востоке не принесло никакой пользы, заявил журналистам посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Конечно, все страны являются независимыми, они действуют в рамках своих национальных интересов. Мы, конечно, в качестве крупной региональной державы, мы не заинтересованы в том, чтобы страны из нашего региона вступили в НАТО", — сказал посол, отвечая на вопрос о вступлении Грузии в НАТО.

По его словам, на Ближнем Востоке НАТО не принесло никакой пользы.

"На Ближнем Востоке НАТО не приносило никакой пользы там, куда они вступали. Несколько дней назад обсуждался вопрос борьбы с наркотиками, в целях этой борьбы НАТО вступило в Афганистан, за последние 15 лет там производство наркотиков увеличилось с 200 тонн до 9 тысяч тонн", — отметил посол.

Во вторник во Владикавказе проходит международная практическая конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества".