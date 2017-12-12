США и Япония провели военные учения в воздухе в районе Окинавы

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. США и Япония провели во вторник военные учения в воздухе в районе острова Окинава, в которых были задействованы американские стратегические бомбардировщики, сообщил во вторник штаб военно-воздушных сил самообороны Японии на фоне роста напряженности и военной активности на Корейском полуострове.

Согласно сообщению штаба, в ходе учений отрабатывались тактические возможности военных частей двух стран и их способность проводить совместные операции в воздухе.

На учения были переброшены с острова Гуам два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1B "Лансер", а также с военных баз США в Японии задействованы самолет-топливозаправщик KC-135, четыре истребителя F-35A, четыре истребителя F/A-18 и два истребителя F-35B.

Силы самообороны Японии направили на учения четыре истребителя F-15 и самолет дальнего обнаружения E-2C.

На прошлой неделе США проводили самые крупномасштабные учения ВВС Vigilant ACE в Южной Корее, задействовав около 230 самолетов. В том числе, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.

Тем самым США пытаются вынудить КНДР прекратить ракетно-ядерные разработки и прежде всего создание межконтинентальной баллистической ракеты.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.