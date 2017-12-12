США и Япония провели военные учения в воздухе в районе Окинавы

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. США и Япония провели во вторник военные учения в воздухе в районе острова Окинава, в которых были задействованы американские стратегические бомбардировщики, сообщил во вторник штаб военно-воздушных сил самообороны Японии на фоне роста напряженности и военной активности на Корейском полуострове.
На учения были переброшены с острова Гуам два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1B "Лансер", а также с военных баз США в Японии задействованы самолет-топливозаправщик KC-135, четыре истребителя F-35A, четыре истребителя F/A-18 и два истребителя F-35B.
Силы самообороны Японии направили на учения четыре истребителя F-15 и самолет дальнего обнаружения E-2C.
Тем самым США пытаются вынудить КНДР прекратить ракетно-ядерные разработки и прежде всего создание межконтинентальной баллистической ракеты.
Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.