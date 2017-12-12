В ДНР назвали нелепым заявление ООН о цензуре в СМИ

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предлагают свободную информационную площадку для всех СМИ, в том числе зарубежных, поэтому говорить о цензуре в ДНР просто нелепо, заявил РИА Новости и.о. министра информации ДНР Игорь Антипов.

Ранее Мониторинговая миссия ООН в своем докладе заявила, что в самопровозглашенных республиках Донбасса якобы ограничена свобода выражения мнений в СМИ.

"Сегодня в республике создана свободная информационная площадка для всех средств массовой информации, как республиканских, так и зарубежных. В силу того, что происходящие у нас события интересуют мировое сообщество, а нам необходимо прорывать информационную блокаду, созданную Украиной, говорить о цензуре просто нелепо. Сейчас в республике аккредитованы журналисты из 30 стран мира. Мы предельно открыты", — сказал Антипов.

И.о министра информации ДНР отметил, что свобода выражения мнений на территории республики ничем не ограничивается.

"Этот факт подтверждается не только печатными и телевизионными СМИ, но и колоссальным количеством блогеров. Их мнение никем не ограничено и доступно любому пользователю интернет-пространства", — добавил Антипов.