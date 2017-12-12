Американец снял на видео нападение акулы на свою жену

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эван Кэрролл из Южной Каролины (США) стал свидетелем нападения акулы-няньки на собственную супругу. Момент попал на камеру GoPro, которая находилась на мужчине.

Инцидент произошел на Багамских островах, где молодожены проводили медовый месяц.

"Я почувствовала всплеск воды, кто-то схватил меня за руку, и я подумала, что это муж так шутит. Но буквально через секунду я осознала, что мне очень больно. Я повернула голову, так как очки мешали боковому зрению, и увидела акулу, прицепившуюся к руке. Она была крупнее меня", — рассказала Сара Иллиг газете The Daily Mail.

Девушка смогла вырвать руку, но только когда акула ослабила хватку. Иллиг отделалась царапинами.

Акулы-няньки обитают в Атлантическом океане и в восточной части Тихого океана на глубине до 130 метров. Как правило, безопасны для человека. Зарегистрированные нападения чаще всего происходят по вине самих купальщиков.

По словам девушки, акул никто не беспокоил. "Обычно акулы-няньки не кусаются, если их не провоцировать. Но пока я плавала, никто их не хватал и не дергал за хвост", — добавила Сара Иллиг.