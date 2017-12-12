В ДНР отрицают, что силовики взяли под контроль еще один населенный пункт

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление украинских силовиков о взятии под контроль очередного населенного пункта в нейтральной зоне в районе города Докучаевск, в югу от Донецка, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

В оперативном командовании пояснили, что в ряде украинских СМИ появилась информация о занятии подразделениями силовиков населенного пункта Викторовка в районе Докучаевска.

"Официально заявляем, что данные утверждения не имеют под собой никаких оснований и связаны только с попыткой пиара отдельных военных деятелей в рядах ВСУ, а именно командира первого батальона 28-й бригады Крупко, пытающегося списать такими "потемкинскими" деревнями недостачу оружия и боеприпасов", — заявил представитель оперативного командования.