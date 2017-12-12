В Киеве полиция обнаружила тайник с боеприпасами возле многоэтажного дома

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украинские полицейские обнаружили тайник с боеприпасами возле многоэтажного дома в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в Днепровском районе Киева для проверки документов правоохранители остановили двух мужчин, во время общения они сообщили, что под балконом их дома хранятся боеприпасы.

"При проверке информация местных жителей подтвердилась. Действительно, в указанном месте мы обнаружили и с помощью взрывотехников изъяли предметы, похожие на два корпуса гранат "РГД-5", один корпус гранаты "Ф-1" и три запала к ним, а также 18 патронов калибра 7.62 миллиметра и 90 патронов 5.45 миллиметров. Изъятое направили на экспертизу и начали выяснять их происхождение", — цитирует пресс-служба начальника районного управления полиции Александра Кузьмина.

По данным полиции, правоохранители установили кому принадлежит найденный тайник, в квартире этого мужчины провели обыск, там правоохранители нашли карабин с глушителем "МКМ-072СБ" калибра 7.62 миллиметра и 120 патронов к нему, а также пистолет "ПМ Вий" калибра 9 миллиметров и 45 патронов к нему.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.