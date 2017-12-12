В Индии пятеро военных пропали после схода лавин

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Пять военнослужащих индийской армии пропали без вести после схода лавин в штате Джамму и Кашмир, сообщает во вторник газета Indian Express со ссылкой на минобороны страны.

По данным издания, обильный снегопад, который продолжается в горных районах штата последние сутки, спровоцировал сход нескольких лавин. В результате трое военных пропали в секторе Гурез, еще двое — в секторе Наугам. К настоящему времени власти уже начали поисково-спасательную операцию, отмечает издание.

Согласно прогнозу метеорологического департамента Индии, в ближайшие дни в Джамму и Кашмире выпадет еще больше осадков, что может существенно осложнить поиск пропавших без вести военнослужащих.