Италия намерена объявить ЧП из-за взрыва на газовом хабе в Австрии

РИМ, 12 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр экономического развития Италии Карло Календа объявил во вторник о намерении объявить чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок газа из-за взрыва на австрийской газораспределительной станции в Баумгартене.

Во вторник утром на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Сегодня произошел серьезный инцидент на газовом хабе в Австрии. В этой связи у нас возникли серьезные проблемы с поставками газа, прежде всего, на австрийском отрезке, через который идут поставки из России. Если бы действовал Трансадриатический газопровод (TAP) нам не пришлось бы объявлять режим чрезвычайного положения, как мы это сделаем сегодня", — заявил Календа в ходе публичного мероприятия в Риме.