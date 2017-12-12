В ДНР попросили ОБСЕ приложить усилия для прекращения обстрелов Докучаевска

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обращается к международным наблюдателям миссии ОБСЕ с просьбой обратить внимание на ежедневные обстрелы со стороны украинских силовиков города Докучаевск и приложить усилия для урегулирования ситуации, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о ранении мирного жителя в результате обстрела Докучаевска во вторник. Заявления об обстрелах данного населенного пункта ежедневно поступают от военного ведомства республики.

"Мы обращаем внимание международных наблюдателей и представителей СММ ОБСЕ на Украине, что обстрелы населенного пункта Докучаевск происходят ежедневно и только активное вмешательство ваших представителей международных организаций позволят предотвратить подобное кровопролитие в будущем", — заявил представитель ведомства.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.