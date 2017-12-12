Погибший и раненные при взрыве на хабе OMV являются гражданами Австрии

Взрыв на газовом хабе в Австрии (14)

ВЕНА, 12 дек — РИА Новости. Погибший и раненные при взрыве на газовом хабе OMV в Баумгартене, являются гражданами Австрии, говорится в сообщении Gas Connect Austria (оператор газотранспортной системы Австрии).

Во вторник утром на территории газового хаба Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Что касается погибшего и пострадавших, речь идёт об австрийских гражданах", — говорится в сообщении на сайте оператора.