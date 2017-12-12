При взрыве в Австрии россияне не пострадали, заявили в посольстве

ВЕНА, 12 дек — РИА Новости. Российские специалисты, работающие на австрийском газовом хабе Баумгартен, по предварительным данным, не пострадали при взрыве, сообщили во вторник в посольстве России в Австрии.

"По предварительной информации, никто из российских специалистов, работающих на австрийской газораспределительной станции Баумгартен, в результате утреннего взрыва не пострадал. Посольство находится в контакте с представительством "Газпром экспорта" в Вене. Продолжаем отслеживать ситуацию", — сообщили в посольстве.

Во вторник утром на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

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