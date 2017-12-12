ВЕНА, 12 дек — РИА Новости. Российские специалисты, работающие на австрийском газовом хабе Баумгартен, по предварительным данным, не пострадали при взрыве, сообщили во вторник в посольстве России в Австрии.
Во вторник утром на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.
Gasstation #Baumgarten explodiert: Flammeninferno – ein Toter und viele Verletzte in Österreich https://t.co/mUidTYCMLQ pic.twitter.com/9onb7Z1Cbc— Buddendorff (@buddendorf) 12 декабря 2017 г.