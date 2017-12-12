В ДНР сообщили о жертве и пострадавших из-за обстрелов в течение суток

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки, сообщил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны противника погиб один и ранено трое военнослужащих ВС ДНР", — сказал Басурин.

Между тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрела Докучаевска со стороны украинских силовиков пострадал мирный житель.

"Сегодня, 12 декабря, с 10.50 до 11.30 (совпадает с мск) украинские силовики вели огонь с применением БМП-2, РПГ и АГС, крупнокалиберного и стрелкового оружия из района Новотроицкое по городу Докучаевск. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1955 года рождения, характер и тяжесть ранения уточняется", — заявил представитель ведомства, добавив, что повреждения получили газопровод, жилой дом и административное строение АЗС.

Басурин отметил, что в ДНР опасаются полномасштабного наступления со стороны украинских силовиков в районе Горловки. "По данным нашей разведки, в настоящее время происходит полномасштабный подвоз боеприпасов, имущества в 54 и 128 бригады (ВС Украины — ред.). Кроме этого, нами фиксируется прибытие дополнительных бронетанковых подразделений в зону ответственности этих бригад. Это может говорить только об одном – враг готовит наступление с целью захвата территорий в районе населенных пунктов Горловка и Зайцево", — сказал он.

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