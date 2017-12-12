В Женеве начались консультации между Россией и США по договору РСМД

ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультации между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности начались в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Встречи экспертов проходят в закрытом формате. Как ожидается, они продлятся до пятницы.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что консультации могут отменить, если США введут санкции в отношении российских ракет.

"Никаких проблем нет. Стороны начали сегодня консультации и нормально общаются", — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял о том, что Россия полностью привержена договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но будет вынуждена дать зеркальный ответ, если Вашингтон перестанет следовать документу. Он привел в пример размещение США в Румынии и Польше установок, способных запускать "Томагавки", хотя дислоцирование их на суше противоречит соглашению. Кроме того, в последнее время США заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.

Рябков предупредил, что разрушение соглашения может стать тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.