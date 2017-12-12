Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

АММАН, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Иордании в ходе телефонного разговора с американским коллегой Рексом Тиллерсоном заявил, что возникшие в странах Ближнего Востока волнения после признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США служат лишь интересам экстремистов, говорится в заявлении ведомства.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение вызвало волну протестов в различных мусульманских странах и в самом Иерусалиме.

Согласно заявлению МИД Иордании, глава ведомства Айман Сафади обсудил в ночь на вторник в телефонном разговоре с госсекретарем Тиллерсоном последствия решения Трампа. Сафади подчеркнул, что королевство признает такое решение противоречащим международному праву.

"Отсутствие политических перспектив, эскалация напряженности и разочарование (протестующих – ред.) служат лишь интересам экстремистов", — заявил Сафади Тиллерсону. Также иорданский министр известил Тиллерсона о содержании коммюнике заседания Лиги арабских государств, в котором та потребовала от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Глава МИД Иордании подчеркнул важность усилий для создания двух государств с учетом арабской мирной инициативы.

Сафади звонил Тиллерсону 4 декабря до принятия Трампом решения по Иерусалиму, предупредив о возможных негативных последствиях.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.