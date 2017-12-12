Взрыв на хабе в Австрии не повлияет на Украину, заверили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Взрыв на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС будет увеличен отбор из подземных хранилищ, сообщил глава госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Во вторник утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошел взрыв, при котором, по данным Красного креста, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Взрыв на газоперекачивающей станции Баумгартен не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей", — приводит слова Коболева пресс-служба компании.

По его словам, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС компания увеличит отбор из ПХГ. "В этом году мы закачали в украинские газохранилища очень значительные объемы газа, на 15% больше, чем в прошлом году. То есть, даже при условии временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления, мы имеем возможность увеличить отбор газа из ПХГ для украинских потребителей", — отметил Коболев.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

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