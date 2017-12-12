КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Взрыв на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС будет увеличен отбор из подземных хранилищ, сообщил глава госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Взрыв на газоперекачивающей станции Баумгартен не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей", — приводит слова Коболева пресс-служба компании.
По его словам, в случае приостановки поставок газа на Украину из ЕС компания увеличит отбор из ПХГ. "В этом году мы закачали в украинские газохранилища очень значительные объемы газа, на 15% больше, чем в прошлом году. То есть, даже при условии временного прекращения или ограничения поставок газа с европейского направления, мы имеем возможность увеличить отбор газа из ПХГ для украинских потребителей", — отметил Коболев.
Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.
Gasstation #Baumgarten explodiert: Flammeninferno – ein Toter und viele Verletzte in Österreich https://t.co/mUidTYCMLQ pic.twitter.com/9onb7Z1Cbc— Buddendorff (@buddendorf) 12 декабря 2017 г.