В Киргизии задержали гражданина Китая за вербовку в боевики

БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Гражданин Китая с поддельным киргизским паспортом вербовал граждан республики для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, сейчас он задержан, сообщает во вторник пресс-служба МВД Киргизии.

"Сотрудниками МВД задержан гражданин КНР А.А. 1973 года рождения, который с 2016 года осуществлял вербовку людей для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне. Установлено, что только за три последних месяца вылетал пять раз маршрутом "Бишкек-Стамбул", при этом использовал поддельный паспорт на имя гражданина Кыргызской Республики", — сообщает пресс-служба.

По данному факту МВД возбуждено уголовное дело о подделке документов УК Киргизии. Правоохранительные органы устанавливают сотрудников госрегистра Киргизии, с помощью которых иностранцу удалось получить поддельный киргизский паспорт. Задержанный водворен в СИЗО.

"Совместно с органами национальной безопасности проводится проверка по факту осуществления вербовки и причастности к деятельности международных террористических организаций задержанного гражданина КНР", — отметили в ведомстве.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "Наемничество" осуждены несколько десятков граждан.