В Киргизии задержали гражданина Китая за вербовку в боевики

БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Гражданин Китая с поддельным киргизским паспортом вербовал граждан республики для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, сейчас он задержан, сообщает во вторник пресс-служба МВД Киргизии.
По данному факту МВД возбуждено уголовное дело о подделке документов УК Киргизии. Правоохранительные органы устанавливают сотрудников госрегистра Киргизии, с помощью которых иностранцу удалось получить поддельный киргизский паспорт. Задержанный водворен в СИЗО.
В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "Наемничество" осуждены несколько десятков граждан.