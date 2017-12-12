Эксперт назвал неоднозначным решение КС Молдавии по евроинтеграции

КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о возможности внесения в Основной закон страны пункта о евроинтеграции достаточно неоднозначное, заявил генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Накануне Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение по законодательной инициативе Демпартии о внесении в Конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция, сообщает Sputnik Молдова

"Включать положение о векторе внешней политики в текст Основного закона — неприемлемо. Дело не только в демократии, дело в Конституции. Политический вектор априори не может быть вечным, и его внесение в Конституцию дает нам понять, что Основной закон будет меняться вместе со сменой политического вектора", — сказал Журавлев.

По его словам, ни одна страна Европы не позволяла себе что-либо подобное даже во время пребывания в социалистическом лагере.

"Даже Болгария или Албания, самые лояльные в ту пору к СССР, никогда не прописывали в Конституции положение об ориентации в сторону Союза", — напомнил эксперт.

"Конституция — это свод положений, практически никогда не подлежащих изменению", — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что прекрасно понимает мотивы правящей в Молдавии коалиции, которая "хочет законодательно закрепить свое нынешнее положение, потому что они уверены, что оно не всегда будет таким, каким является сейчас".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда, еще раз отметил, что намерен не допустить принятия парламентом инициативы об изменении Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция.

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