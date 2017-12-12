Uber списал с жителя Канады более 18 тысяч долларов за 20-минутную поездку

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приложение онлайн-сервиса заказа такси Uber ошибочно списало с карты мужчины из Торонто более 18,5 тысячи канадских долларов (примерно 851 тысяча рублей), сообщает новостное интернет-издание Slate.

Как пишет издание, поездка из восточной части города в западную длилась 21 минуту. Мужчина пытался связаться с компанией, однако она перестала отвечать на его звонки. Его подруга опубликовала сообщение в Twitter, после чего ему возместили стоимость поездки.

"Произошла ошибка, и она была исправлена. Мы полностью возместили стоимость поездки пользователю и принесли извинения за этот опыт. У нас есть меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций, и мы пытаемся понять, как такое произошло", — сообщил представитель компании изданию.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.