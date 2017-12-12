Полиция назвала причину взрыва на газовом хабе в Австрии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Причину взрыва на газовом хабе OMV в австрийском Баумгартене связывают с технической неисправностью, начато расследование, сообщила полиция Нижней Австрии.

Во вторник утром на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв. По данным оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria, пропал один человек и пострадали двенадцать. Ранее представитель Красного Креста федеральной земли Нижняя Австрия Андреас Ценкер подтвердил РИА Новости гибель одного и ранение 18 человек при взрыве на газовом хабе OMV Баумгартен.

"Причина взрыва на хабе в Баумгартене связана с технической неисправностью. Управление уголовной полиции земли Нижняя Австрия начало расследование", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

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