В Литве разрешили лечить психически нездоровых людей без их согласия

ВИЛЬНЮС, 12 дек – РИА Новости. Правительство Литвы одобрило заключение, подготовленное Министерством здравоохранения, в котором предлагается разрешить лечение людей, страдающих психическими расстройствами, без их согласия, сообщает Sputnik Литва.

Предложение было внесено бывшим министром здравоохранения Риманте Шалашявячюте, ныне депутатом Сейма.

Цель поправок – уравнять положения Закона о психическом здоровье и Гражданского кодекса. Сейчас в Литве лица с психическими расстройствами могут проходить лечение только по собственному согласию или по решению суда.

Поправки предполагают, что теперь больные, в случае их отказа, могут быть направлены на лечение принудительно, если существует опасность для их жизни и имущества. Так же, как и для жизни и имущества их близкого окружения.

Как пояснили в Минздраве Литвы, изменения позволят обеспечить своевременную помощь как людям с заболеваниями, так и их родственникам, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

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