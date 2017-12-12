Ситуация на газовом хабе в Баумгартене под контролем, сообщили в полиции

Пожарные на месте взрыва газа в Баумгартене, Австрия

Пожарные на месте взрыва газа в Баумгартене, Австрия

ВЕНА, 12 дек — РИА Новости. Ситуация после взрыва на газовом хабе Баумгартен находится под контролем, сообщила полиция Нижней Австрии.

"Ситуация в Баумгартене под контролем. Пожарная служба в настоящий момент тушит пожар после взрыва. Спасательные службы оказывают медицинскую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Представитель Красного креста федеральной земли Нижняя Австрия Андреас Ценкер подтвердил РИА Новости гибель одного и ранение 18 человек при взрыве на газовом хабе OMV Баумгартен.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.