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Пушков не видит перспективы возвращения делегации России в ПАСЕ в 2018 году

13:1312.12.2017
(обновлено: 13:14 12.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что не видит перспективы возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы в январе, а поскольку полномочия национальной делегации утверждаются в начале года, России не будет в ПАСЕ весь 2018 год.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Баба-яга против: почему возвращение России в ПАСЕ невыносимо для Киева
Ранее Совет Госдумы поддержал решение о направлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого и председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на консультации в Париж по приглашению президентского комитета ПАСЕ. Заседание состоится 14 декабря.

"На сегодняшний день я считаю, что это будет консультативная встреча. Но перспективы нашего возвращения в январе я, откровенно скажу, не вижу, потому что регламент на изменен", — сказал Пушков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в случае приезда российской делегации любой депутат может потребовать голосования по полномочиям России, после этого комиссия по мониторингу будет готовить доклад, затем этот вопрос вынесут на всеобщее заседание.

"Можно предвидеть, что на всеобщем заседании агрессивное, но очень активное меньшинство навяжет вновь свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша, это будут еще несколько стран Западной Европы, которые выкатят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций", — предположил он.

При отсутствии изменений в регламенте, которые бы запретили или хотя бы на время заморозили процедуру принятия санкций к национальным делегациям, вероятность такого исхода сейчас составляет 99%, считает Пушков. По его словам, в принципе не должно быть возможности применения санкций к национальным делегациям, соответственно, ПАСЕ должна изменить свой регламент.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Depositphotos / ifeelstock
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"Она регламент свой до конца этого года не изменила, уже для этого времени нет. Поэтому, если не произойдет какого-то чудесного преобразования Парламентской ассамблеи Совета Европы, перспективы нашего возвращения в январе нет, а если нас не будет там в январе, то это значит, что нас не будет в течение целого года, потому что полномочия национальной делегации утверждаются в январе", — заключил Пушков.

С 2016 года Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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