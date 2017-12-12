В Кремле записи Трампа в Twitter воспринимают как официальные заявления

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Кремль считает сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа официальными заявлениями, о них докладывается президенту РФ Владимиру Путину сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я не считаю себя вправе каким-то образом комментировать действия те или иные президента Соединенных Штатов Америки, это было бы неверно. Но в любом случае все, что выходит из его авторизованного Twitter, воспринимается в Москве как его официальное заявление, никак иначе, и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией о постоянных заявлениях политиков и глав государств", — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин сам не ведет Twitter.

"Общаясь в Ярославле с молодежью, он объяснил, что сам он не хотел бы это делать и не считает возможным, чтобы за него это делал кто-то другой", — сказал Песков.