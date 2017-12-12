ООН отметила тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов с Украины

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечает тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов с Украины и призывает тщательнее рассматривать ограничительные меры, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, обнародованном во вторник.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также отмечает тревожную тенденцию: на иностранных журналистов, освещающих конфликт на востоке, навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации из Украины. Трое журналистов из РФ и двое из Испании были подвергнуты арестам, допросам и высылке в связи с их репортажами… УВКПЧ подчеркивает, что любое ограничение свободы мнений и из свободного выражения, если оно применяется, должно быть соразмерным преследуемой законной цели, и призывает к тщательному рассмотрению каждой ограничительной меры на основе международных стандартов, включая практику Европейского суда", — говорится в докладе.