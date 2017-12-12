СМИ сообщили о погибшем при взрыве на газопроводе в Австрии

Взрыв на газопроводе в Австрии. 12 декабря 2017

Взрыв на газопроводе в Австрии. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Один человек погиб при взрыве на газопроводе OMV в Австрии во вторник, сообщает телеканал ORF со ссылкой на Красный Крест.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел во вторник утром в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших газовых станций в Австрии, принадлежащей нефтегазовой компании OMV. Как сообщали СМИ, пострадали 60 человек.

По данным Красного Креста, в результате взрыва пострадали 18 человек.

Представитель OMV подтвердил факт взрыва на газовом хабе. "Сейчас мы должны выяснить, какие части сооружения затронуты", — заявил представитель компании телеканалу.

Как сообщил ORF представитель пожарной службы, взрыв произошел в части газопровода, пролегающей под землей. В настоящее время огнем охвачены шесть прилегающих зданий. На месте работают 14 пожарных бригад.

אוסטריה: לפחות 60 פצועים בפיצוץ במסוף גז סמוך לוינה @kann_news pic.twitter.com/EbPzkdjgO6 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 декабря 2017 г.

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