На Украине ребенок нашел оружие и случайно убил сестру

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Ребенок нашел на свалке в Днепропетровской области самодельное огнестрельное оружие и случайно убил свою сестру, сообщил во вторник первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту находку домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", — написал Аброськин на своей странице в Facebook во вторник.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.