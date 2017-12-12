На Украине ребенок нашел оружие и случайно убил сестру

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Ребенок нашел на свалке в Днепропетровской области самодельное огнестрельное оружие и случайно убил свою сестру, сообщил во вторник первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По данным Аброськина, это произошло в понедельник. Родители оставили четырех детей дома с дедом, но он отлучился на рынок.

"Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту находку домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", — написал Аброськин на своей странице в Facebook во вторник.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.