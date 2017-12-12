На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Ирана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы во вторник в 08.43 по времени UTC (11.43 мск) на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

В то же время иранский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в окрестностях поселка Ходжадк в провинции Керман, значительная часть которой пролегает в пустынной местности. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В понедельник землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Ирана и Ирака.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 620 человек.