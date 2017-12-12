Миссия ООН сообщила о количестве жертв в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Более 10,3 тысячи человек погибли и почти 25 тысяч получили ранения в Донбассе с начала конфликта, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, обнародованном во вторник.

"В общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 35081 жертву в связи с конфликтом в Украине, включая военнослужащих вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10303 убитых и 24778 раненных", — говорится в докладе.