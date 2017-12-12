Турция считает недостаточной реакцию некоторых стран на ситуацию в Израиле

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Анкара считает недостаточно жесткой реакцию некоторых стран на решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

"Мы работаем над окончательной декларацией, которая будет завтра представлена на саммите Организации исламского сотрудничества (в Стамбуле по Иерусалиму). Мы будем стоять против позиции "заявили, и вопрос решен". Популистская политика пользы не принесет. Завтра мы дадим сильный сигнал. Из арабского мира реакция пришла хорошая, но из некоторых стран реакция недостаточная. Кого они боятся? Это решение принял Трамп, но насколько сами США поддерживают это решение?" — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.