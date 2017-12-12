КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Усиление позиций украинского языка, прописанное в законе об образовании на Украине, не должно осуществляться за счет языков нацменьшинств, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине.

"Парламент принял новый закон "Об образовании", который определяет украинский язык как основной язык обучения в среднем и высшем образовании. Управление верховного комиссара ООН по правам человека предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств, призывает правительство обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без дискриминации в отношении разных групп меньшинств", — говорится в докладе, обнародованном во вторник.