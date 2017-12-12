Генпрокурор Украины рассказал о давлении из-за дела Саакашвили

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на него оказывают давление из-за дела против экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.Facebook.
Луценко также считает, что у правоохранителей достаточно доказательств по делу против Саакашвили. "Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них", — добавил генпрокурор.
По мнению Луценко, Саакашвили перешел "красную черту". "Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги (экс-президента Украины Виктора) Януковича для власти", — добавил он.
В тот же день сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.
Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.