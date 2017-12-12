Генпрокурор Украины рассказал о давлении из-за дела Саакашвили

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на него оказывают давление из-за дела против экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили", — цитирует Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook

Луценко также считает, что у правоохранителей достаточно доказательств по делу против Саакашвили. "Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них", — добавил генпрокурор.

По мнению Луценко, Саакашвили перешел "красную черту". "Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги (экс-президента Украины Виктора) Януковича для власти", — добавил он.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением Януковича и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения.

В тот же день сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.