ДУБАЙ, 12 дек — РИА Новости. Эмиратские авиакомпании Emirates и FlyDubai возобновили полеты над Ираком.

Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

Несколько авиакомпаний прекратили полеты над Ираком в 2014 году (это касается рейсов в Европу и США) из соображений безопасности и стали летать по более длинным маршрутам через Иран и другие страны.

Emirates и FlyDubai продолжали авиасообщение с Ираком, однако со временными приостановками некоторых рейсов. Как пишет издание Khaleej Times, использование воздушного пространства Ирака позволит этим авиакомпаниям сократить расходы на топливо и уменьшить продолжительность полётов.

Согласно заявлению Emirates, авиакомпания "возобновила использование иракского воздушного пространства, и небольшое число рейсов пересекают его каждый день". Тем не менее авиакомпания подчеркнула, что пересматривает реализацию каждого рейса каждый день согласно рекомендациям регуляторов и исходя из соображений безопасности.

В авиакомпании FlyDubai в свою очередь заявили, что начали использовать восточную часть воздушного пространства Ирака, это касается полётов в Восточную Европу и Турцию.

* Террористическая организация, запрещена в России