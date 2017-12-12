ООН: более 2,8 тысячи мирных жителей погибли в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Более 2,8 тысячи мирных жителей погибли и от 7 до 9 тысяч получили ранения в Донбассе с начала конфликта, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине, обнародованном во вторник.

"В общей сложности за весь период конфликта погибли, по крайней мере, 2818 гражданских лиц… Общее число раненых составляет от 7 до 9 тысяч человек", — говорится в докладе.

В отчете также сообщается, что с 16 августа по 15 ноября на Украине 15 человек погибли и 72 были ранены.