Минобороны Сингапура пригласит "белых хакеров" для проверки сайтов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны Сингапура объявило о начале программе, в рамках которой около 300 "белых хакеров" со всего мира будут проверять интернет-ресурсы ведомства на уязвимость, сообщается на сайте министерства.

"Министерство обороны впервые запускает такую смелую программу. "Белым хакерам", участвующим в программе, будут предоставлена возможность "взломать" минобороны и найти ошибки в наших основных компьютерных системах с выходом в интернет. За каждый найденный действительно существующий "баг" хакер будет получать вознаграждение", — заявил глава управления по кибербезопасности минобороны Дэвид Ко.

Программа, в рамках которой "белым хакерам" предложат возможность оценить работу восьми сайтов и порталов ведомства, начнется 15 января следующего года и продлится до 4 февраля. Размер хакерских "премий" составит от 150 сингапурских долларов (около 111 долларов США) до 20 тысяч сингапурских долларов (14,8 тысяч долларов США), в зависимости от важности найденной ошибки.

Белый хакер (white hat) — это программист и эксперт по безопасности, который использует свои навыки, чтобы помогать повысить безопасность компьютерных систем. "Белым хакером" может считаться хакер, обнаруживший уязвимость и сообщивший о ней владельцу компьютерной системы, приложения, программы.