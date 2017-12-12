В США задержали пассажирку самолета, угрожавшую убить попутчиков

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Власти США задержали женщину, угрожавшую пассажирам и пытавшуюся закурить на борту самолета авиакомпании Southwest, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

Инцидент произошел на борту рейса, направлявшегося из Портленда в Сакраменто, штат Калифорния, уточняет телеканал. По данным представителей перевозчика, сначала женщина пыталась закурить в уборной самолета и нарушить работу детектора дыма. Как сообщил один из очевидцев, когда пассажирку попросили пройти на место, она стала кричать и угрожать убить всех пассажиров. Она также требовала немедленной посадки самолета. По словам очевидца, еще женщина толкнула бортпроводника. Во избежание возможных инцидентов пассажиры и члены экипажа вынуждены были удерживать ее до посадки самолета.

Пассажирка, 24-летняя Валери Курбело, сообщила телеканалу, что пыталась закурить "из-за тревоги". Заявления о том, что она угрожала пассажирам, девушка отрицает. Сейчас она находится в тюрьме округа Сакраменто, ей предъявлены обвинения в распространении угроз.