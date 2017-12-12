МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Евросоюз выделит 1,2 миллиона евро на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Еврокомиссии.
"Это стало бы полезным вкладом в дело повышения компетентности государственной политики на Украине и активизации процессов политической, экономической, социальной и культурной интеграции этой страны в ЕС", — говорится в документе.
Отмечается, что программа будет проводиться в рамках Европейской политики соседства, направленной на укрепление отношений с соседствующими на границах с ЕС государствами.