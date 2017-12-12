Правозащитники обвинили Европу в жестком обращении с мигрантами

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские страны причастны к злоупотреблениям в отношении десятков тысяч беженцев и мигрантов в Ливии, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может поддержать проведение "военных и полицейских действий" для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. Он отметил, что речь идет не о начале войны, но "усиленной полицейской операции".

"Сотни тысяч беженцев и мигрантов в Ливии зависят от ливийских властей, боевых формирований, вооруженных группировок и контрабандистов, часто работающих как единое целое ради финансовой выгоды", — говорится в докладе Amnesty International.

"Европейские правительства не только в полной мере знали об этих злоупотреблениях. Они причастны к этим злоупотреблениям, так как активно поддерживали власти Ливии в пресечении попыток перебраться морским путем и в удерживании людей в Ливии", — заявляют правозащитники.

По данным организации, в настоящее время до 20 тысяч человек находятся "в переполненных, антисанитарных центрах содержания".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.