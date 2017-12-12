МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Как пишет издание, речь идет о ежегодных учениях Foal Eagle и о проводимых с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта. По словам источников, США, вероятно, примут предложение.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что пока решение не было принято. Представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм заявил, что Сеул и Вашингтон продолжают "обсуждать дальнейшие действия по вопросу учений".

Совет национальной безопасности США, Пентагон и посольство Южной Кореи от комментариев воздержались.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.